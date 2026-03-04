11 млн грн переплати на спецавто рятувальників: справу чиновників КМДА передано до суду

Фото: Прокуратура України

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з департаментів КМДА та колишньої уповноваженої особи з публічних закупівель департаменту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чиновників обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників

За даними слідства, у 2022 році директор департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання.

Уповноважена особа, порушуючи закон про публічні закупівлі, не перевірила середні ринкові ціни та уклала договір із завищеною вартістю.

У результаті спецавтомобілі придбали з переплатою майже 11 млн грн.

Посадовцям повідомили про підозри у жовтні та листопаді 2025 року. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, правоохоронці передали до суду справу щодо керівника одного з департаментів КМДА. Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків під час закупівлі обладнання для "Пунктів незламності"