17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
16:55  04 березня
На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
UA | RU
UA | RU
04 березня 2026, 16:41

11 млн грн переплати на спецавто рятувальників: справу чиновників КМДА передано до суду

04 березня 2026, 16:41
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з департаментів КМДА та колишньої уповноваженої особи з публічних закупівель департаменту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чиновників обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників

За даними слідства, у 2022 році директор департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання.

Уповноважена особа, порушуючи закон про публічні закупівлі, не перевірила середні ринкові ціни та уклала договір із завищеною вартістю.

У результаті спецавтомобілі придбали з переплатою майже 11 млн грн.

Посадовцям повідомили про підозри у жовтні та листопаді 2025 року. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, правоохоронці передали до суду справу щодо керівника одного з департаментів КМДА. Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до багатомільйонних збитків під час закупівлі обладнання для "Пунктів незламності"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ гроші рятувальники авто КМДА розтрата
У Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації
04 березня 2026, 16:35
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
03 березня 2026, 12:36
Мільйони з меморіалу: у Полтаві викрили шахрайські схеми на 8 млн грн
03 березня 2026, 11:28
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
04 березня 2026, 18:45
6,9 та 7 млн грн застави для топ-посадовців: прокуратура оскаржує рішення
04 березня 2026, 18:30
3 загиблих і 16 поранених: у Дружківці завершено розбір завалів після авіаудару
04 березня 2026, 18:09
700 тис. грн збитків: ексдиректору аеропорту "Ужгород" інкримінують недбалість
04 березня 2026, 17:45
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
04 березня 2026, 17:27
Зеленський звільнив начальника СБУ в Житомирській області
04 березня 2026, 17:15
На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу
04 березня 2026, 16:55
У Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації
04 березня 2026, 16:35
Миколаїв знову під ударом БпЛА: пошкоджено житлові будинки
04 березня 2026, 15:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »