27 січня 2026, 14:58

На Львівщині поховали народного депутата Ореста Саламаху, який загинув у ДТП

27 січня 2026, 14:58
Фото: Facebook/Орест Саламаха
У Сокільниках біля Львова відбувся чин похорону народного депутата України від партії "Слуга народу" Ореста Саламахи, який загинув у ДТП

Про це повідомила з місця події кореспондентка "Еспресо.Захід", передає RegioNews.

Попрощатися з нардепом прийшли рідні, друзі та колеги, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Після церемонії у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці похоронна процесія вирушила на Сокільницьке кладовище.

Як відомо, у неділю ввечері, 25 січня, нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова. Після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень. Однак, медикам не вдалося його врятувати.

Орест Саламаха: що про нього відомо

Орест Саламаха був народним депутатом України IX скликання, обраним у 2019 році за виборчим округом №121 у Львівській області як безпартійний від партії "Слуга народу". Член однойменної фракції та Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

До політичної діяльності працював у будівельній компанії ТОВ "Буд Інвест Ком", де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора підприємства.

Був одружений, дружина – Анна Саламаха, має 3 дітей.

Нагадаємо, 14 січня помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. До цього він працював сценарист у "Студія Квартал-95". Він працював у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йому було 52 роки.

ДТП Слуга народа похорон Львівська область Орест Саламаха народний депутат
27 січня 2026
07 серпня 2025
