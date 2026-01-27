Дим і неприємний запах у Бродах на Львівщині після атаки: школи не працюють

Фото: соцмережі

Сьогодні вранці у Бродах Львівської області ворог атакував об'єкт інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби

Про це повідомила Бродівська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що через задимлення місто вкрито димом і відчутний неприємний запах.

Мешканців просять:

щільно зачинити вікна та двері,

обмежити пересування вулицями,

за потреби використовувати маски або респіратори.

Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Сьогодні навчання у школах скасовано, дитячі садки працюють із зачиненими вікнами та дверима.

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, російські військові завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Львівській області. Попередньо, загиблих чи постраждалих немає.