12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 12:15

На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень

27 січня 2026, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

Львівські митники 26 січня зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz, водій якого намагався приховано завезти з Польщі партію алкоголю та медичного обладнання

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Водій прибув у пункт пропуску "Шегині" та обрав "зелений коридор", запевняючи, що не везе нічого забороненого. Проте під час детальної перевірки салону митники знайшли 42 пляшки алкоголю без марок акцизного збору та 43 сенсори для моніторингу рівня глюкози.

За попередньою оцінкою, вартість незадекларованого багажу становить близько 600 тисяч гривень.

На порушника склали протоколи за недотримання митних правил (ч. 2 та ч. 3 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон партію IPhone під виглядом вживаного одягу. Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область контрабанда алкоголь митники митниця
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті
27 січня 2026, 13:15
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів
27 січня 2026, 12:45
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
27 січня 2026, 12:40
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
27 січня 2026, 12:04
Росіяни повторно вдарили по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
27 січня 2026, 11:50
У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста
27 січня 2026, 11:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »