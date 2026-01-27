Фото: Львівська митниця

Львівські митники 26 січня зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz, водій якого намагався приховано завезти з Польщі партію алкоголю та медичного обладнання

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Водій прибув у пункт пропуску "Шегині" та обрав "зелений коридор", запевняючи, що не везе нічого забороненого. Проте під час детальної перевірки салону митники знайшли 42 пляшки алкоголю без марок акцизного збору та 43 сенсори для моніторингу рівня глюкози.

За попередньою оцінкою, вартість незадекларованого багажу становить близько 600 тисяч гривень.

На порушника склали протоколи за недотримання митних правил (ч. 2 та ч. 3 ст. 471 МКУ).

