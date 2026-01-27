РФ ударила по стратегически важному объекту во Львовской области, он не работает

иллюстративное фото: из открытых источников

Враг ударил по объекту "Нафтогаза" во Львовской области, на нем остановлены технологические процессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Нафтогаз"

"Сегодня, 27 января, Россия атаковала объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.

На месте работают спасатели ГСЧС.

Это уже 15-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" только с начала месяца.

Как сообщалось, утром 27 января враг атаковал город Броды во Львовской области. Из-за задымления город покрыт дымом и ощутимый неприятный запах. Учебу в школах отменили.