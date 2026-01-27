17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 15:54

РФ ударила по стратегически важному объекту во Львовской области, он не работает

27 января 2026, 15:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Враг ударил по объекту "Нафтогаза" во Львовской области, на нем остановлены технологические процессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Нафтогаз"

"Сегодня, 27 января, Россия атаковала объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.

На месте работают спасатели ГСЧС.

Это уже 15-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" только с начала месяца.

Как сообщалось, утром 27 января враг атаковал город Броды во Львовской области. Из-за задымления город покрыт дымом и ощутимый неприятный запах. Учебу в школах отменили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Нафтогаз РФ война инфраструктура Львовская область атака
Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58
В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий вражеской атаки на Львовщине
27 января 2026, 12:47
Во Львовской области остановили бус со спрятанной контрабандой на 600 тысяч гривен
27 января 2026, 12:15
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Черкасской области чиновнику сообщили о подозрении из-за нанесенного ущерба 5,6 млн грн во время обустройства укрытия
27 января 2026, 18:20
Смертельное ДТП на Буковине: грузовик сбил пенсионерку
27 января 2026, 18:10
В Ровно 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил 29-летнего ножом в голову: подозреваемого задержали
27 января 2026, 18:07
На Львовщине военный в СЗЧ ударил полицейского
27 января 2026, 17:55
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
27 января 2026, 17:54
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 17:25
Пограничники уничтожили важную инфраструктуру противника в Сумской области
27 января 2026, 16:58
Смертельное ДТП на Буковине: пьяная полицейская получила приговор
27 января 2026, 16:45
На Буковине задержали троих мужчин, которые используя антидроновые плащи, пытались попасть в Молдову
27 января 2026, 16:33
Смертельное ДТП в Житомирской области: пенсионер попал под колеса автобуса
27 января 2026, 16:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »