$17 тис. за перетин кордону без контролю: на Львівщині затримали організаторів схеми

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На Львівщині співробітники Національної поліції припинили діяльність злочинної групи, яка організовувала незаконний виїзд військовозобов'язаних громадян за кордон за значні суми грошей

Про це повідомила пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що злочинці пропонували клієнтам кілька способів втечі з України:

Перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску коштував 11 000 доларів.

Вартість виїзду під виглядом далекобійника із внесенням даних до системи "Шлях" становила 14 000 доларів.

Найдорожчим варіантом був "пасажирський квиток" на потяг до країн ЄС із обходом паспортного контролю — 17 000 доларів.

Після вибору способу виїзду клієнти отримували детальні інструкції та необхідні документи.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у фігурантів справи. Під час операції вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та гроші на загальну суму майже 5 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної групи загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19-річний житель Львова 13 разів намагався прорватися через кордон. Виявилося, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною. Правопорушника знову притягнуть до адміністративної відповідальності.