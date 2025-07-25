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У Полтавській області викрили посадовців ТЦК. Відомо, що вони надавали "послуги" працівникам агропідприємств

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили посадовців районного ТЦК. Вони за грошову винагороду обіцяли не включати працівників агропідприємств до поіменних списків на мобілізацію. Таку послугу вони оцінили у 2 тисячі доларів. Одного з фігурантів затримали під час отримання грошей.

Двом особам повідомили про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині правоохоронці викрили посадовця міськради, який вимагав 4 тисячі доларів за працевлаштування військовозобов'язаного до освітнього закладу. Таким чином чоловік міг уникнути мобілізації.