На Полтавщині працівники ТЦК "продавали" виключення зі списків на мобілізацію
У Полтавській області викрили посадовців ТЦК. Відомо, що вони надавали "послуги" працівникам агропідприємств
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили посадовців районного ТЦК. Вони за грошову винагороду обіцяли не включати працівників агропідприємств до поіменних списків на мобілізацію. Таку послугу вони оцінили у 2 тисячі доларів. Одного з фігурантів затримали під час отримання грошей.
Двом особам повідомили про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині правоохоронці викрили посадовця міськради, який вимагав 4 тисячі доларів за працевлаштування військовозобов'язаного до освітнього закладу. Таким чином чоловік міг уникнути мобілізації.
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Усик очолив "народний" світовий рейтинг боксерів P4P за версією BoxRec
25 липня 2025, 14:55Підприємець із Харкова створив інноваційне виробництво інклюзивних ліфтів
25 липня 2025, 14:54На Івано-Франківщині загинув народний депутат - ДБР оприлюднило кадри з місця події
25 липня 2025, 14:48У Тернополі в квартирі вибухнула граната, є загиблі
25 липня 2025, 14:44Смертельна ДТП на Київщині: водій збив на смерть жінку та втік
25 липня 2025, 14:35Удар по Харкову: 14 поранених, під завалами можуть бути люди
25 липня 2025, 14:33У кількох регіонах - грози, град і шквали: оголошено штормове попередження
25 липня 2025, 14:31На Кіровоградщині дитина загинула в ДТП: тіло деблокували з авто
25 липня 2025, 14:29У Києві викрили схему збуту контрафактних сигарет: вилучено товарів на 4,5 млн грн
25 липня 2025, 14:14На Одещині судитимуть військовослужбовця, який наводив ворожі ракети на полігони
25 липня 2025, 13:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії