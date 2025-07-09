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09 липня 2025, 06:10

Юнак-рекордсмен: 19-річний житель Львова 13 разів намагався прорватися через кордон

09 липня 2025, 06:10
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який "відзначився" 13-ю спробою незаконно залишити територію України

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовці, які оглядали вантажівки, помітили невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Хлопець не мав при собі жодних документів. Затриманим виявився 19-річний житель Львова. Це була його 13 спроба незаконного перетину кордону.

"Юнак розповів, що через матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС", — йдеться в повідомленні.

Цього разу хлопець приїхав потягом до Чопа, пройшов пішки до пункту пропуску, переліз через паркан і намагався проскочити непомітно. Проте його маршрут знову викрили.

Виявилося, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною. Правопорушника знову притягнуть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у Львові чоловік за 200 тисяч грн організував фіктивний шлюб доньки, щоб допомогти "зятю" ухилитися від мобілізації.

Раніше повідомлялося, на Харківщині викрили жінку, яка стала "свахою" для ухилянтів.

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