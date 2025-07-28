$17 тыс. за пересечение границы без контроля: на Львовщине задержали организаторов схемы
Во Львовской области сотрудники Национальной полиции прекратили деятельность преступной группы, которая организовывала незаконный выезд военнообязанных граждан за границу за значительные суммы денег
Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Отмечается, что преступники предлагали клиентам несколько способов побега из Украины:
- Пересечение границы вне официальных пунктов пропуска стоило 11 000 долларов.
- Стоимость выезда под видом дальнобойщика с внесением данных в систему "Путь" составила 14 000 долларов.
- Самым дорогим вариантом был "пассажирский билет" на поезд в страны ЕС с обходом паспортного контроля - 17 000 долларов.
После выбора способа выезда клиенты получали подробные инструкции и необходимые документы.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у фигурантов дела. Во время операции изъяты черновые записи, оргтехнику, телефоны, автомобили, патроны и деньги на общую сумму около 5 миллионов гривен.
Участникам преступной группы грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, 19-летний житель Львова 13 раз пытался прорваться через границу. Оказалось, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Правонарушителя снова привлекут к административной ответственности.