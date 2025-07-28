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28 июля 2025, 12:26

$17 тыс. за пересечение границы без контроля: на Львовщине задержали организаторов схемы

28 июля 2025, 12:26
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фото: Национальная полиция
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Во Львовской области сотрудники Национальной полиции прекратили деятельность преступной группы, которая организовывала незаконный выезд военнообязанных граждан за границу за значительные суммы денег

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что преступники предлагали клиентам несколько способов побега из Украины:

  • Пересечение границы вне официальных пунктов пропуска стоило 11 000 долларов.
  • Стоимость выезда под видом дальнобойщика с внесением данных в систему "Путь" составила 14 000 долларов.
  • Самым дорогим вариантом был "пассажирский билет" на поезд в страны ЕС с обходом паспортного контроля - 17 000 долларов.

После выбора способа выезда клиенты получали подробные инструкции и необходимые документы.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у фигурантов дела. Во время операции изъяты черновые записи, оргтехнику, телефоны, автомобили, патроны и деньги на общую сумму около 5 миллионов гривен.

Участникам преступной группы грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 19-летний житель Львова 13 раз пытался прорваться через границу. Оказалось, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Правонарушителя снова привлекут к административной ответственности.

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