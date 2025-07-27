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У селі Головецько, що в Стрийському районі Львівської області, 26 липня ввечері стався випадок укусу змії

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні з діагнозом "укус гадюки". Стан пацієнта наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Інцидент стався близько 19:56. За інформацією спеціалістів, у цьому регіоні часто трапляються зустрічі з гадюками, тому важливо дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі.

Якщо помітили змію на відстані, слід утриматися від різких рухів і не підходити близько, адже гадюка може напасти в разі загрози. У разі виявлення плазуна у населеному пункті потрібно зафіксувати його на фото чи відео з безпечної відстані та повідомити місцеві служби через гарячу лінію або ДСНС. Фахівці виловлять тварину і повернуть її у природне середовище.

Раніше повідомлялося, в Україні за два місяці змії покусали 8 людей, серед постраждалих – троє дітей.