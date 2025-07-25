Під Києвом зіткнулися одразу три вантажівки: водіїв госпіталізували

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ДТП із постраждалими сталася 24 липня на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Бузова Бучанського району. До лікарні ушпиталили двох водіїв вантажівок

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 04:15 вантажівка DAF XF зіштовхнулася з припаркованим на узбіччі Mercedes та ще однією вантажівкою Mercedes Atego.

"Внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження водій вантажівки DAF XF та 31-річний водій припаркованого транспортного засобу. Керманичів доставлено до медичного закладу для надання допомоги", — йдеться в повідомленні.

За кермом фури DAF XF перебував 55-річний водій. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.