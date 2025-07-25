07:58  25 липня
В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
06:40  25 липня
На Хмельниччині в полі спалахнув комбайн
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
25 липня 2025, 10:55

Під Києвом зіткнулися одразу три вантажівки: водіїв госпіталізували

25 липня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

ДТП із постраждалими сталася 24 липня на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу села Бузова Бучанського району. До лікарні ушпиталили двох водіїв вантажівок

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 04:15 вантажівка DAF XF зіштовхнулася з припаркованим на узбіччі Mercedes та ще однією вантажівкою Mercedes Atego.

"Внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження водій вантажівки DAF XF та 31-річний водій припаркованого транспортного засобу. Керманичів доставлено до медичного закладу для надання допомоги", — йдеться в повідомленні.

За кермом фури DAF XF перебував 55-річний водій. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажівка знесла пікап із дороги. Водія пікапа госпіталізували до медичного закладу з чисельними травмами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ушпиталення ДТП аварія Київська область вантажівка
У ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин
25 липня 2025, 07:05
Моторошна ДТП на Рівненщині: водій Audi А6 у реанімації після зіткнення з вантажівкою
23 липня 2025, 19:36
На Волині водій наїхав на школярку — дівчина померла в лікарні
23 липня 2025, 08:21
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Керівниця медичного центру на Харківщині розповіла, як місцева влада допомагає бізнесу під час війни
25 липня 2025, 11:56
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
25 липня 2025, 11:45
В найближчому оточенні Зеленського шукають "крису", яка впустила НАБУ до квартири Міндіча
25 липня 2025, 11:42
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 25 липня
25 липня 2025, 11:35
Житель Тернополя хотів заробити онлайн, а втратив понад 130 тисяч гривень
25 липня 2025, 11:14
НАБУ та САП зафіксували Міндіча у квартирі, де Зеленський святкував день народження — УП
25 липня 2025, 11:11
ДБР розслідувало понад 4 тисячі корупційних проваджень за півроку
25 липня 2025, 10:39
На Львівщині викрили схему незаконного виробництва і збуту тютюну на понад 1 млн грн
25 липня 2025, 10:29
Понад 60 повітряних цілей за ніч: як спрацювала ППО
25 липня 2025, 10:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »