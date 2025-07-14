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14 липня 2025, 15:21

В Україні за два місяці змії покусали 8 людей, серед постраждалих – троє дітей

14 липня 2025, 15:21
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У квітні та травні в Україні зареєстрували 8 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих — троє дітей

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що укуси змій зафіксували в трьох областях: Житомирській (4 випадки), Львівській (3 випадки) та Закарпатській (1 випадок).

Медики нагадують про правила безпеки, під час перебування у місцях, де можуть бути змії — заболочені ділянки, береги водойм, гори чи степи — слід носити штани з міцної тканини, заправлені у високі черевики.

Перед тим, як сісти на колоду, траву чи камінь, рекомендується постукати палицею, щоб налякати змію і не дати їй сховатися поруч.

Якщо побачили змію, не робіть різких рухів і чекайте, поки вона піде сама.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині дитина постраждала через укус змії.

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