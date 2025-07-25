фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, посадовиця місцевого управління соціального захисту разом із чоловіком, зареєстрованим як фізична особа-підприємець, організували оформлення фіктивних документів про надання послуг догляду за дітьми. Встановлено, що протягом дії схеми було оформлено 41 родину-учасника, які начебто отримували послуги від ФОПа.

Фактично ж, за даними слідства, чоловік не надавав заявлених послуг, оскільки не мав для цього достатньо персоналу. Всупереч цьому, він складав акти виконаних робіт, передавав їх дружині, а та надалі - у відповідні структури Стрийської РДА для оформлення компенсацій з держбюджету. Унаслідок цього державі було завдано збитків на понад 2 мільйони гривень.

Прокуратура Львівщини повідомила подружжю про підозру у шахрайстві. Посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем, а її чоловіку - пособництво у вчиненні цього злочину. Справу розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 364. Водночас вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та тимчасового усунення чиновниці з посади.

Нагадаємо, державна програма "Муніципальна няня" передбачає часткову компенсацію батькам витрат на послуги догляду за дитиною віком до трьох років. Після укладення договору з нянею батьки сплачують за її послуги самостійно, а держава відшкодовує частину суми на підставі акту виконаних робіт.

Раніше повідомлялося, на Харківщині чоловік зруйнував будинок і отримав півмільйона від держави.