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25 липня 2025, 13:07

На Івано-Франківщині чоловік вистрілив у потерпілого з травматичного пістолета

25 липня 2025, 13:07
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фото: Національна поліція України
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Збройний конфлікт на Прикарпатті завершився госпіталізацією одного з учасників

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент зі стріляниною стався 23 липня близько 11:00 у селі Угорники, що входить до Отинійської територіальної громади на Івано-Франківщині. До поліції звернулися очевидці, повідомивши про поранення чоловіка поблизу лісового масиву. На місце події виїхали правоохоронці Коломийського району.

Подія трапилася 23 липня близько 11:00.

За попередніми даними, між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з учасників дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у опонента. Потерпілому спричинено тілесні ушкодження, після чого його доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

У потерпілого кілька разів вистрелили з травматичного пістолета

Поліцейським вдалося оперативно встановити особу стрілка. Уже протягом кількох годин після повідомлення його затримали. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин інциденту.

Кваліфікували подію за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Правоохоронці також перевіряють походження пістолета та законність його зберігання.

Раніше повідомлялося про стрілянину на Київщині: чоловіка поранили в авто, стрілка розшукують.

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Прикарпаття Івано-Франківська область поранення вогнепальне поранення пістолет ушпиталення
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