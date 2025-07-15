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15 липня 2025, 07:28

Смертельна різанина у Львові: затримано підозрюваного у вбивстві

15 липня 2025, 07:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Львові поліцейські затримали 33-річного мешканця Самбірського району, якого підозрюють в умисному вбивстві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, інцидент стався 13 липня близько 23:15 в орендованій квартирі на вулиці Варшавській.

Під час спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт. У ході сварки зловмисник наніс 32-річному львів'янину сім ножових поранень у грудну клітку, живіт та ноги. Потерпілий помер до прибуття швидкої допомоги.

Підозрюваного затримали. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання — від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, у Рівному засудили місцевого жителя, який вбив свого знайомого та викинув, сховане у валізі тіло жертви на смітник. Зловмисник проведе за ґратами 10 років.

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