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14 липня 2025, 18:58

Розчленував тіло суперника на очах у дівчини: в Харкові затримали 17-річного вбивцю

14 липня 2025, 18:58
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Фото: Нацполіція
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У Харкові затримали хлопця, який жорстоко вбив однолітку. Причиною стали ревнощі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 12 липня 2025 року пізно ввечері у лісосмузі по проїзду Кільцевому в Харкові між двома неповнолітніми віком 17 років стався конфлікт. Причиною були ревнощі через дівчину, а також тривалі особисті образи.

Зловмисник дістав ніж та завдав "супернику" численні удари по тілу. Від отриманих поранень 17-річний потерпілий помер на місці. Підозрюваний залишив тіло потерпілого в лісосмузі та пішов з місця трагедії.

Про скоєне він одразу сказав своїй дівчині. Вона спочатку не повірила, але згодом погодилась прийти з ним до місця події. Там вона побачила тіло загиблого, яке лежало на землі.

В її присутності він почав розчленовувати тіло: за допомогою пилки та лопати він відділив голову, руки та ноги від тулуба. Відчленовані частини запакував у сміттєві пакети та закопав у тій же лісосмузі, а тулуб скинув у покинутий каналізаційний колодязь.

Дівчина повідомила правоохоронцям, що ідеї вбивства у нього були раніше, а в той день він "наважився". У шоковому стані вона не одразу була готова розповісти всі деталі, але згодом допомогла правоохоронцям знайти тіло.

17-річного хлопця затримали. У суді прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті взяли під варту підлітків та 44-річного чоловіка. Вони причетні до вбивства 37-річного односельця. Відомо, що вони розчленували його тіло, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки.

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