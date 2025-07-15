Смертельная резня во Львове: задержан подозреваемый в убийстве
Во Львове полицейские задержали 33-летнего жителя Самборского района, подозреваемого в умышленном убийстве
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, инцидент произошел 13 июля около 23:15 в съемной квартире на улице Варшавской.
Во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес 32-летнему львовянину семь ножевых ранений в грудную клетку, живот и ноги. Потерпевший скончался до прибытия скорой помощи.
Подозреваемый задержан. Ему уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.
Напомним, в Ровно осудили местного жителя, который убил своего знакомого и выбросил, спрятанное в чемодане тело жертвы на помойку. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.