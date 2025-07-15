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15 июля 2025, 07:28

Смертельная резня во Львове: задержан подозреваемый в убийстве

15 июля 2025, 07:28
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львове полицейские задержали 33-летнего жителя Самборского района, подозреваемого в умышленном убийстве

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, инцидент произошел 13 июля около 23:15 в съемной квартире на улице Варшавской.

Во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес 32-летнему львовянину семь ножевых ранений в грудную клетку, живот и ноги. Потерпевший скончался до прибытия скорой помощи.

Подозреваемый задержан. Ему уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Напомним, в Ровно осудили местного жителя, который убил своего знакомого и выбросил, спрятанное в чемодане тело жертвы на помойку. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.

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