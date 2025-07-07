12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 11:08

На Львівщині позашляховик зіткнувся з фурою: постраждав підліток

07 липня 2025, 11:08
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Львівському районі сталося ДТП, внаслідок якого травмовано двох осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Поліцейські проводять розслідування для встановлення всіх обставин події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 6 липня на трасі "Львів – Івано-Франківськ – Мукачево" в селі Баківці Львівського району.

За попередніми даними, зіткнулися Mercedes-Benz GLS під керуванням 36-річного жителя Івано-Франківська та вантажівка Volvo FH 460, якою керував 45-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок аварії водій легковика та його пасажир — 14-річний хлопець — отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW. Водій мотоцикла загинув на місці ДТП, пасажира — ушпиталили до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДТП вантажівка Фура позашляховик підліток аварія
На Львівщині підлітки потрапили в аварію на квадроциклі
05 липня 2025, 16:45
Не впорався з керуванням і з'їхав в озеро: на Тернопільщині у ДТП загинув 49-річний чоловік
04 липня 2025, 14:38
На Центральному мосту в Дніпрі загинув пішохід: його особу досі не встановили
04 липня 2025, 14:15
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Зеленський шукає заміну Маркаровій: хто стане послом у США
07 липня 2025, 13:23
На Львівщині судитимуть зловмисників, які займались контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги
07 липня 2025, 12:59
У ТЦК Львівщини встановили металошукачі та посилили охорону
07 липня 2025, 12:58
ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, знищили танки, РСЗВ та артсистеми росіян
07 липня 2025, 12:55
На Київщині правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для куріння
07 липня 2025, 12:49
Командиру севастопольського "Беркута" та трьом його підлеглим загрожує довічне ув’язнення
07 липня 2025, 12:28
Удар по Запоріжжю: постраждали 11 людей, більшість — госпіталізовано
07 липня 2025, 12:25
У центрі Тернополя водій фургона наїхав на пенсіонерку
07 липня 2025, 12:06
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
07 липня 2025, 12:02
Через російські бомбардування Донеччини 7 цивільних загинули і 15 поранені
07 липня 2025, 12:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »