На Львівщині позашляховик зіткнувся з фурою: постраждав підліток

фото: Національна поліція

У Львівському районі сталося ДТП, внаслідок якого травмовано двох осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Поліцейські проводять розслідування для встановлення всіх обставин події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 6 липня на трасі "Львів – Івано-Франківськ – Мукачево" в селі Баківці Львівського району.

За попередніми даними, зіткнулися Mercedes-Benz GLS під керуванням 36-річного жителя Івано-Франківська та вантажівка Volvo FH 460, якою керував 45-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок аварії водій легковика та його пасажир — 14-річний хлопець — отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW. Водій мотоцикла загинув на місці ДТП, пасажира — ушпиталили до лікарні.