фото: Національна поліція України

Поліція встановлює особу загиблого чоловіка, який потрапив під колеса двох авто на Центральному мосту в Дніпрі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Увечері 27 червня, близько 22:00, на Центральному мосту в Дніпрі трапилась трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. Наразі його особа залишається невстановленою. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти у з’ясуванні обставин аварії та встановленні особи загиблого.

За попередніми даними, чоловік переходив проїжджу частину зліва направо, коли його зачепило ліве дзеркало автомобіля BMW X3, що рухався лівою смугою мосту. Після цього потерпілий впав на дорогу. У цей момент ззаду наближався автомобіль Skoda Octavia, водій якого також не встиг уникнути наїзду на вже лежачого пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Поліція надає опис зовнішності загиблого: на вигляд 50–55 років, зріст близько 170–175 см, тілобудова худорлява, обличчя лисе з короткою борідкою. Особливих прикмет чи татуювань не виявлено. Чоловік був одягнений у темно-синю сорочку, темні шорти та кросівки Nike.

Правоохоронці просять відгукнутись усіх, хто став свідком події або має записи з автомобільних відеореєстраторів, які могли зафіксувати момент аварії або пересування пішохода. Повідомити будь-яку важливу інформацію можна за телефоном 096-994-26-58 або на гарячу лінію 102.

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