Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW

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Смертельна аварія сталася сьогодні, 6 липня, на Кільцевій дорозі. Водій мотоцикла загинув на місці ДТП, пасажира — ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 11:00 керманич байка на великій швидкості вʼїхав у BMW, що рухався попереду.

"Від удару мотоцикл відкинуло на відбійник, 21-річний водій загинув на місці події, а його пасажира, 2001 року народження, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.