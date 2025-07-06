Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW
Смертельна аварія сталася сьогодні, 6 липня, на Кільцевій дорозі. Водій мотоцикла загинув на місці ДТП, пасажира — ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 11:00 керманич байка на великій швидкості вʼїхав у BMW, що рухався попереду.
"Від удару мотоцикл відкинуло на відбійник, 21-річний водій загинув на місці події, а його пасажира, 2001 року народження, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, днями у Рівненському районі внаслідок ДТП загинув 21-річний мотоцикліст.
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