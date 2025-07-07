На Льовщине внедорожник столкнулся с фурой: пострадал подросток
Во Львовском районе произошло ДТП, в результате которого травмированы два человека, среди которых 14-летний мальчик. Полицейские проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 6 июля на трассе "Львов - Ивано-Франковск - Мукачево" в селе Баковцы Львовского района.
По предварительным данным, столкнулись Mercedes-Benz GLS под управлением 36-летнего жителя Ивано-Франковска и грузовик Volvo FH 460, которым управлял 45-летний житель Ивано-Франковской области.
В результате аварии водитель легковушки и его пассажир — 14-летний парень — получили травмы и были госпитализированы.
Следователи открыли уголовное производство.
Напомним, в Киеве мотоциклист на большой скорости влетел в BMW. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП, пассажир — госпитализирован в больницу.