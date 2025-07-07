фото: Национальная полиция

Во Львовском районе произошло ДТП, в результате которого травмированы два человека, среди которых 14-летний мальчик. Полицейские проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 6 июля на трассе "Львов - Ивано-Франковск - Мукачево" в селе Баковцы Львовского района.

По предварительным данным, столкнулись Mercedes-Benz GLS под управлением 36-летнего жителя Ивано-Франковска и грузовик Volvo FH 460, которым управлял 45-летний житель Ивано-Франковской области.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажир — 14-летний парень — получили травмы и были госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Киеве мотоциклист на большой скорости влетел в BMW. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП, пассажир — госпитализирован в больницу.