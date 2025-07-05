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05 липня 2025, 16:45

На Львівщині підлітки потрапили в аварію на квадроциклі

05 липня 2025, 16:45
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фото: Національна поліція
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На Львівщині неповнолітня дівчина отримала травми, катаючись на квадрациклі. Поліцейські встановлюють обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що увечері 4 липня в одному з сіл Львівського району 15-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом, не впорався з керуванням та перекинувся на сільській вулиці.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримала 16-річна пасажирка квадроцикла — дівчину доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження — порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене статтею, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на той самий строк.

Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині пікап збив 14-річного скутериста. Підлітка госпіталізували.

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Львівська область аварія ДТП ПДР квадроцикл пасажир поліція підлітки
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