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03 липня 2025, 08:22

На Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома

03 липня 2025, 08:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Стрию 72-річна жінка та її 69-річний чоловік організували збут нарковмісних препаратів. За даними слідства, пенсіонери закуповували великі партії таблеток"Субутекс" і продавали їх наркозалежним мешканцям міста та району прямо у себе вдома

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки в будинку, гаражі та автомобілі подружжя. У результаті вилучили:

  • наркотичні засоби,
  • мобільні телефони,
  • SIM-картки,
  • готівку.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

Пенсіонерам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали жінку, яка торгувала наркотиками через пошту. Під час обшуків у неї знайшли заборонених речовин, які за цінами "чорного" ринку коштують півмільйона гривень.

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