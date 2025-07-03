На Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома
У Стрию 72-річна жінка та її 69-річний чоловік організували збут нарковмісних препаратів. За даними слідства, пенсіонери закуповували великі партії таблеток"Субутекс" і продавали їх наркозалежним мешканцям міста та району прямо у себе вдома
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що правоохоронці провели обшуки в будинку, гаражі та автомобілі подружжя. У результаті вилучили:
- наркотичні засоби,
- мобільні телефони,
- SIM-картки,
- готівку.
Обвинувальний акт уже передано до суду.
Пенсіонерам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Рівненщині затримали жінку, яка торгувала наркотиками через пошту. Під час обшуків у неї знайшли заборонених речовин, які за цінами "чорного" ринку коштують півмільйона гривень.
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