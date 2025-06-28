На Львівщині прикордонники виявили незвичний вантаж у дивані

фото: ДПСУ

На Львівщині прикордонники затримали чоловіка, який перевозив контрабанду у дивані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час перевірки автомобіля Mercedes, що прямував з Німеччини до Івано-Франківська, виявили 32 пари нових навушників Apple AirPods Max, ретельно складених усередині старого дивану.

28-річний водій не заперечував - він знав про вміст меблів, однак не знав, з його слів, що в середині.

"Незадекларований товар вилучено, а за фактом порушення митних правил складено відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині.