На Львівщині прикордонники виявили незвичний вантаж у дивані
На Львівщині прикордонники затримали чоловіка, який перевозив контрабанду у дивані
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Під час перевірки автомобіля Mercedes, що прямував з Німеччини до Івано-Франківська, виявили 32 пари нових навушників Apple AirPods Max, ретельно складених усередині старого дивану.
28-річний водій не заперечував - він знав про вміст меблів, однак не знав, з його слів, що в середині.
"Незадекларований товар вилучено, а за фактом порушення митних правил складено відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині.
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