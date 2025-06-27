Фото: Нацполіція

На Рівненщині будуть судити жінку, яка заробляла на наркотиках. Торгувала вона за допомогою пошти

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині будуть судити жінку, яка збувала наркотичні речовини поштою. Під час обшуків у неї знайшли наркотиків, які за цінами "чорного ринку" коштують півтора мільйона гривні. Зараз жінка знаходиться у слідчому ізоляторі.

За даними слідства, 31-річна жителька Рівненщини з березня по квітень отримала майже 50 тисяч гривень. Її викрили, коли вона збиралась надіслати у 22 посилках 25 пакетиків із психотропними речовинами.

Нагадаємо, раніше в Луцьку викрили трьох чоловіків, які збували амфетамін. Як з'ясували правоохоронці, вони облаштували цілу лабораторію з виготовлення психотропної речовини.