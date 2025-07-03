На Львовщине супруги пенсионеров устроили наркобизнес у себя дома

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В Стрые 72-летняя женщина и ее 69-летний мужчина организовали сбыт наркосодержащих препаратов. По данным следствия, пенсионеры закупали крупные партии таблеток "Субутекс" и продавали их наркозависимым жителям города и района прямо у себя дома

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители провели обыски в доме, гараже и автомобиле супругов. В результате изъяли:

наркотические средства,

мобильные телефоны,

SIM-карты,

наличные.

Обвинительный акт уже передан в суд.

Пенсионерам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Ровенщине задержали женщину, которая торговала наркотиками по почте. Во время обысков у нее обнаружили запрещенных веществ, которые по ценам "черного" рынка стоят полмиллиона гривен.