09:05  28 червня
В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку
10:11  28 червня
В Одесі різко зросла кількість поранених після нічної атаки росіян
10:44  28 червня
У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини
UA | RU
UA | RU
28 червня 2025, 11:39

На Львівщині прикордонники помітили несподіваного "туриста"

28 червня 2025, 11:39
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Камери спостереження відділу «Сянки» 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували оленя, який неспішно прогулювався вздовж лінії прикордонних інженерних загороджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники кажуть, що у лісах Самбірщини живуть не лише олені, а й вовки, ведмеді та дикі кабани.

"Державна прикордонна служба України розвивається за стандартами ЄС та НАТО та підвищує безпеку через впровадження інновацій, зокрема, й систем фото- та відеоконтролю. Сучасні технології допомагають прикордонникам контролювати навіть найвіддаленіші та найважчі для доступу ділянки державного кордону, де дикі тварини почувають себе безпечно", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники виявили незвичний вантаж у дивані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДПСУ кордон відео тварини
У Львові на смерть застрелили чоловіка: затримали підозрюваного
27 червня 2025, 22:55
Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині
27 червня 2025, 15:04
На Львівщині саморобна петарда вибухнула в руках студента
27 червня 2025, 13:26
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Біля Дніпра збили новітню російську ракету
28 червня 2025, 13:23
На Харківщині діти підірвались на невідомому предметі
28 червня 2025, 13:03
У Рівному водій Mercedes-Benz збив чоловіка на пішохідному переході
28 червня 2025, 12:53
В Одесі внаслідок удару "Шахеда" загинула вчителька та її чоловік
28 червня 2025, 12:21
У Дніпрі пролунали потужні вибухи
28 червня 2025, 12:08
З України за добу виїхало понад 50 тисяч осіб
28 червня 2025, 11:49
На Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль гуманітарної допомоги
28 червня 2025, 11:27
На Львівщині прикордонники виявили незвичний вантаж у дивані
28 червня 2025, 10:59
У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини
28 червня 2025, 10:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »