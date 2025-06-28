На Львівщині прикордонники помітили несподіваного "туриста"

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники кажуть, що у лісах Самбірщини живуть не лише олені, а й вовки, ведмеді та дикі кабани.

"Державна прикордонна служба України розвивається за стандартами ЄС та НАТО та підвищує безпеку через впровадження інновацій, зокрема, й систем фото- та відеоконтролю. Сучасні технології допомагають прикордонникам контролювати навіть найвіддаленіші та найважчі для доступу ділянки державного кордону, де дикі тварини почувають себе безпечно", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники виявили незвичний вантаж у дивані.