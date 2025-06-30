На Львівщині затримали чоловіка, який торгував зброєю через інтернет

фото: Національна поліція

Поліцейські Львівщини затримали 44-річного мешканця Київської області, який займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Зловмисник підшукував клієнтів через Інтернет і надсилав зброю поштою до різних регіонів України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували продаж понад 150 патронів калібру 9 мм.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного вилучили значну кількість патронів різного калібру, магазини, запчастини до зброї, пістолети та інші докази протиправної діяльності.

Зловмисник затриманий та йому повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

Триває досудове розслідування, встановлюється походження зброї. Суд незабаром обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю.