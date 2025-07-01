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01 липня 2025, 14:40

У Дніпрі викрили банду наркоторговців із прибутком 7 млн грн на місяць

01 липня 2025, 14:40
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фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі правоохоронці викрили діяльність великої злочинної організації, яка займалася масштабним обігом наркотиків

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, щомісячний прибуток угруповання сягав близько 7 мільйонів гривень. Організатором схеми виявився 32-річний місцевий житель, який налагодив продаж наркотичних і психотропних речовин не лише в місті та області, а й у місцях позбавлення волі.

Зловмисник ретельно вибудував структуру - підібрав спільників, координував їх дії, розподіляв наркотики, навчав, як уникати викриття та спілкувався з ними через спеціально створений Телеграм-канал. Товар передавався двома шляхами - через так звані "закладки" або особисто з рук в руки.

У межах масштабної спецоперації силовики провели понад 30 обшуків у житлах, автівках та схованках фігурантів. У результаті вилучили канабіс, метамфетамін, метадон, a-PVP, таблетки "екстазі", а також готівку в іноземній валюті на суму понад 40 тисяч доларів, 7 автомобілів і десятки мобільних телефонів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків перевищує 670 тисяч гривень.

Вісім осіб затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Усім їм уже оголошено про підозру за частиною 3 статті 307 КК України - збут наркотичних засобів у складі організованої групи. Суд обрав для них запобіжний захід - тримання під вартою. Слідство триває, поліція встановлює інших причетних до діяльності злочинного угруповання.

Нагадаємо, у Дніпрі судили чоловіка і жінку, яка допомагали організувати теракт.

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