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30 червня 2025, 18:35

На Львівщині викрили замасковане приміщення з ігровими автоматами

30 червня 2025, 18:35
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фото: Бюро економічної безпеки
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Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило діяльність підпільного грального закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Протиправну діяльність зловмисники ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Доступ до автоматів надавався за готівку.

Під час обшуків детективи вилучили готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 203 -2 Кримінального кодексу України "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей".

Нагадаємо, торік у Львові викрили підпільні покерні клуби.

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