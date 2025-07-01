У Львові запустили зв’язок 5G

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5G-зв’язок вже запрацювало у Львові — швидкість досягає 1 Гбіт/сек

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Типовий Львів.

Відомо, що мережа працює на базі Vodafone.

Нагадаємо, 5G — це п'яте покоління мобільних мереж або п'яте покоління бездротових систем. 5G забезпечує швидшу передачу даних у порівнянні з 4G, робить можливим щільніше розташування пристроїв, та надає можливості для прямої взаємодії між різними пристроями.

Раніше ми повідомляли, що Львів стане першим містом в Україні, де запрацює 5G-зв'язок.