У Львові запустили зв’язок 5G
5G-зв’язок вже запрацювало у Львові — швидкість досягає 1 Гбіт/сек
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Типовий Львів.
Відомо, що мережа працює на базі Vodafone.
Нагадаємо, 5G — це п'яте покоління мобільних мереж або п'яте покоління бездротових систем. 5G забезпечує швидшу передачу даних у порівнянні з 4G, робить можливим щільніше розташування пристроїв, та надає можливості для прямої взаємодії між різними пристроями.
Раніше ми повідомляли, що Львів стане першим містом в Україні, де запрацює 5G-зв'язок.
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