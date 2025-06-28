У Львові зафіксували унікальний рекорд
П'ятеро львів'ян, серед яких двоє військових, за 41 годину 57 хвилин безперервного бігу подолали 535 км з Києва до Львова
Про це стало відомо з відеотрансляції в Телеграмі-каналі "Говорить Великий Львів", повідомляє RegioNews.
"П'ятеро учасників - Володимир Ханас, Валерій Шажко, Микола Луговий, Володимир Молінський, Володимир Литвин - зробили неймовірне досягнення і пробігли 535 км за 41 годину і 57 хвилин. Вітаю вас, рекорд встановлено!" - повідомив експерт Національного реєстру рекордів України.
Чоловіки бігли цілодобово, щоб зібрати кошти для ЗСУ - і довести, що українська витривалість не має меж.
Нагадаємо, на початку 2025 року у Львові встановили незвичайний рекорд - випекли круасан вагою майже 6 кілограмів.
У Львові відкрили особливу виставку про оборону ДонеччиниВсі новини »
28 червня 2025, 10:44У Львові загиблий у ДТП 16-річний хлопець врятував трьох пацієнтів
20 червня 2025, 17:42У Львові вибухнув електричний кабель: частина міста без світла
15 червня 2025, 15:53
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
У Запоріжжі провели дві акції на підтримку полонених
28 червня 2025, 17:47СБУ знищила ворожу техніку у Криму
28 червня 2025, 15:40На Одещині рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковий автомобіль
28 червня 2025, 15:27У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль
28 червня 2025, 14:56Ексзаступника мера Харкова підозрюють у заволодінні понад 5 млн грн
28 червня 2025, 14:32У Запорізькій області росіяни поранили 16-річну дівчину
28 червня 2025, 13:55На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 17-річна дівчина
28 червня 2025, 13:37Біля Дніпра збили новітню російську ракету
28 червня 2025, 13:23На Харківщині діти підірвались на невідомому предметі
28 червня 2025, 13:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл