У Львові зафіксували унікальний рекорд

фото: Володимир Ханас / Фейсбук

П'ятеро львів'ян, серед яких двоє військових, за 41 годину 57 хвилин безперервного бігу подолали 535 км з Києва до Львова

Про це стало відомо з відеотрансляції в Телеграмі-каналі "Говорить Великий Львів", повідомляє RegioNews.

"П'ятеро учасників - Володимир Ханас, Валерій Шажко, Микола Луговий, Володимир Молінський, Володимир Литвин - зробили неймовірне досягнення і пробігли 535 км за 41 годину і 57 хвилин. Вітаю вас, рекорд встановлено!" - повідомив експерт Національного реєстру рекордів України.

Чоловіки бігли цілодобово, щоб зібрати кошти для ЗСУ - і довести, що українська витривалість не має меж.

Нагадаємо, на початку 2025 року у Львові встановили незвичайний рекорд - випекли круасан вагою майже 6 кілограмів.