Львів стане першим містом, де запрацює 5G-зв'язок

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на tvoemisto.tv.

"Ми на порозі від 4G до 5G. Наразі ми вже протестували роботу мережі у Києві на своїй локації. Світ вже давно переступив цю сходинку, в Європі ця технологія давно працює, в Україні ж поки пілотуємо", – повідомив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір.

За його словами, компанія узгодила із Міністерством цифрової трансформації, що Львів буде першим містом, де зв'язок 5G запустять комерційно після тестування.

Нагадаємо, торік уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запустив пілотний 5G.

Нагадаємо, у Львові презентували фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності.