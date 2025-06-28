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У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини
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28 червня 2025, 10:44

У Львові відкрили особливу виставку про оборону Донеччини

28 червня 2025, 10:44
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фото: Львівська міська рада
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На площі Ринок відкрили виставку, приурочену до річниці оборони Часового Яру воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Виставка приурочена річниці боротьби, року стримування ворога. 54 тижні – 54 світлини. За кожною світлиною життя хоробрість, воля і незламність воїнів – звичайних людей.

"Ця виставка про людей, які тримають сьогодні оборону нашої держави. Це конкретні люди зі Львова та інших наших міст, які великим подвигом роблять речі, які здавалися на здоровий глузд взагалі нереальними", – каже Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, під час відкриття виставки.

На виставці також представлена бронемашина Humvee, привезена з Часового Яру, а також артефакти війни: частини російських авіабомб, дронів різних типів, а також реактивних систем "Смерч" та "Град", якими російські загарбники обстрілювали наших бійців та тилові міста Донеччини.

Нагадаємо, у Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань.

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