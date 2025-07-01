Бил молотком по голове и резал ножом: жестокое убийство на Львовщине

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Во Львовской области будут судить злоумышленника, обвиняемого в убийстве односельчанина. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 апреля в доме одного из сел Яворивского района.

По данным следствия, при распитии спиртных напитков между 56-летним хозяином и 62-летним гостем возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю смертельные удары молотком по голове и ножом в шею. Полученные травмы привели к смерти потерпевшего.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Злоумышленнику грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, на Днепропетровщине во время конфликта мужчина жестоко лишил жизни своей знакомого.

Ранее сообщалось, что жительницу Одесской области приговорили к 8 годам заключения за убийство сына.