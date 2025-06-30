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30 червня 2025, 10:26

На Тернопільщині примусово лікуватимуть жінку, яка вбила доньку та намагалася покінчити життя самогубством

30 червня 2025, 10:26
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фото: Національна поліція
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У Тернополі жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Трагедія сталася у листопаді 2024 року. У Тернополі на масиві "Дружба" з п'ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Її із численними переломи доправили до лікарні. Під час розслідування стало відомо, що вона за кілька годин до спроби самогубства під час купання втопила у ванні свою дворічну доньку. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змогла.

Лікарі врятували життя підозрюваній, але вона залишилася прикутою до ліжка.

"Фігурантка не могла усвідомлювати значення та характеру своїх дій й керувати ними через психічне захворювання. Комісія визнала 33-річну жінку неосудною, тому суд повинен розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому.

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