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30 червня 2025, 17:40

Вбивство під час конфлікту: знайомий жорстоко позбавив життя чоловіка на Дніпропетровщині

30 червня 2025, 17:40
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині завершили розслідування вбивства 32-річним чоловіком свого знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 17 березня у селі Мала Петриківка. Під час конфлікту між двома знайомими господар будинку наніс гостю численні удари по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Щоб приховати злочин, підозрюваний спочатку звернувся до поліції з неправдивим повідомленням про те, що його знайомому раптово стало зле.

Правоохоронці з відділення поліції №3 Дніпровського районного управління №2 з’ясували всі обставини події. Раніше судимого 32-річного чоловіка затримали та офіційно повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Наразі обвинувальний акт уже передано до суду. За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, про вбивство Ірини Фаріон: з'явилися нові деталі справи.

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