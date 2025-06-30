фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кам’янському районі Дніпропетровщини чоловік кинув гранату у родину, внаслідок чого загинула жінка, а дитина отримала поранення

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Кам’янському районі Дніпропетровщини прокуратура повідомила про підозру місцевому жителю у справі про умисне вбивство. За даними слідства, 28 червня 2025 року чоловік у результаті конфлікту кинув гранату на подвір’я, де перебувала родина потерпілих.

Прокурори повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства

Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Також постраждали троє осіб - 15-річна дівчина та дві жінки віком 48 і 69 років. Їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування ведуть слідчі Кам’янського районного управління поліції, а процесуальне керівництво здійснює Жовтоводська окружна прокуратура.

Розслідування триває.

Раніше повідомлялося про вбивство під час конфлікту: знайомий жорстоко позбавив життя чоловіка на Дніпропетровщині.