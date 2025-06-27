На Львівщині саморобна петарда вибухнула в руках студента

фото: Національна поліція

У Самбірському районі 17-річний студент другого курсу фахового коледжу отримав серйозні травми під час спроби власноруч виготовити петарду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 26 червня у гаражі за місцем проживання хлопця.

Під час роботи над пристроєм виріб несподівано вибухнув у руках студента, спричинивши проникаюче поранення ока, часткову ампутацію двох пальців, а також рани обличчя і верхніх кінцівок.

Пораненого доставили до лікарні Самбірського району, де він наразі перебуває під наглядом медиків. Інших потерпілих немає.

Правоохоронці вилучили в гаражі хімічні речовини, колби та інші предмети, які юнак використовував для виготовлення вибухового пристрою.

Відкрито кримінальне провадження. Студенту світить позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Сумщині через вибух патрона постраждав 14-річний хлопець. Він нагрів його газовим пальником. Підлітка госпіталізували.