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27 червня 2025, 15:04

Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на Львівщині

27 червня 2025, 15:04
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У пункті пропуску "Шегині – Медика", що на кордоні з Польщею, проводитимуться ремонтні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху.

"На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, що, за прогнозами, займе орієнтовно 5 годин. У зв’язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути.

Раніше прикордонники вже попереджали про обмеження руху в пункті пропуску "Шегині – Медика".

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