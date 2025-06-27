У Львові на смерть застрелили чоловіка: затримали підозрюваного
У Львові правоохоронці розслідують вбивство чоловіка. Відомо, що вже затримали підозрюваного, який намагався втекти
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
27 червня у Дрогобичі у 28-річного чоловіка вистрелили з рушниці. На жаль, попри зусилля медиків він помер на місці від отриманих травм. Зловмисник втік, правоохоронці його шукали.
Згодом правоохоронцям вдалось знайти втікача. Це виявився 54-річний місцевий житель. Йому оголосили про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали жінку, яка вбила чоловіка під час конфлікту. Відомо, що вона завдала йому удар ножем, від чого він помер. Це сталось на подвір'ї приватного будинку.
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