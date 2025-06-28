Во Львовской области пограничники заметили неожиданного "туриста"

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники говорят, что в лесах Самборщины живут не только олени, но и волки, медведи и дикие кабаны.

"Государственная пограничная служба Украины развивается по стандартам ЕС и НАТО и повышает безопасность через внедрение инноваций, в том числе и систем фото- и видеоконтроля. Современные технологии помогают пограничникам контролировать даже самые отдаленные и трудные для доступа участки государственной границы, где дикие животные чувствуют себя безопасно", - добавили в ведомстве.

Напомним, во Львовской области пограничники обнаружили необычный груз в диване.