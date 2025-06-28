Во Львовской области пограничники заметили неожиданного "туриста"
Камеры наблюдения отдела «Сянки» 7-го пограничного Карпатского отряда зафиксировали оленя, неспешно прогуливавшегося по линии пограничных инженерных заграждений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники говорят, что в лесах Самборщины живут не только олени, но и волки, медведи и дикие кабаны.
"Государственная пограничная служба Украины развивается по стандартам ЕС и НАТО и повышает безопасность через внедрение инноваций, в том числе и систем фото- и видеоконтроля. Современные технологии помогают пограничникам контролировать даже самые отдаленные и трудные для доступа участки государственной границы, где дикие животные чувствуют себя безопасно", - добавили в ведомстве.
Напомним, во Львовской области пограничники обнаружили необычный груз в диване.