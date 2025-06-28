На Львовщине пограничники обнаружили необычный груз в диване

фото: ГПСУ

Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который перевозил контрабанду в диване

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Во время проверки автомобиля Mercedes, следовавшего из Германии в Ивано-Франковск, обнаружили 32 пары новых наушников Apple AirPods Max, тщательно сложенных внутри старого дивана.

28-летний водитель не возражал - он знал о содержимом мебели, однако не знал, по его словам, что внутри.

"Незадекларированный товар изъят, а по факту нарушения таможенных правил составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области.