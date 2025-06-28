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28 июня 2025, 10:59

На Львовщине пограничники обнаружили необычный груз в диване

28 июня 2025, 10:59
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фото: ГПСУ
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Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который перевозил контрабанду в диване

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Во время проверки автомобиля Mercedes, следовавшего из Германии в Ивано-Франковск, обнаружили 32 пары новых наушников Apple AirPods Max, тщательно сложенных внутри старого дивана.

28-летний водитель не возражал - он знал о содержимом мебели, однако не знал, по его словам, что внутри.

"Незадекларированный товар изъят, а по факту нарушения таможенных правил составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области.

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