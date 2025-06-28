На Львовщине пограничники обнаружили необычный груз в диване
Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который перевозил контрабанду в диване
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Во время проверки автомобиля Mercedes, следовавшего из Германии в Ивано-Франковск, обнаружили 32 пары новых наушников Apple AirPods Max, тщательно сложенных внутри старого дивана.
28-летний водитель не возражал - он знал о содержимом мебели, однако не знал, по его словам, что внутри.
"Незадекларированный товар изъят, а по факту нарушения таможенных правил составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области.
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