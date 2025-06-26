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Во Львовской области разоблачили масштабную схему незаконной вырубки леса, организованную должностными лицами одного из местных лесхозов

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Следователи Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, сообщили о подозрении четырем работникам государственного предприятия "Рава-Русское лесное хозяйство". По версии следствия, несколько лет они согласовывали проведение рубок в лесах, где это прямо запрещено действующим законодательством.

Чиновники лично подписывали и выдавали документы, позволяющие уничтожение деревьев на охраняемых территориях. В результате таких действий было вырублено более 3 тысяч деревьев разных пород. Значительная часть из них росла в экологически уязвимых зонах, где любое вмешательство может нанести длительный ущерб окружающей среде.

Согласно предварительным выводам Государственной экологической инспекции, нанесенный ущерб уже оценивается в 14,5 миллиона гривен. В то же время, продолжаются дополнительные экспертные проверки, которые могут существенно увеличить окончательную сумму - вероятно, до более 50 миллионов гривен.

Всем четырем фигурантам дела объявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365), и незаконная вырубка деревьев в лесах (ч. 4 ст. 246). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, прикрываясь ВСУ, выманили у предпринимателя 100 000 грн.