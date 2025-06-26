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26 червня 2025, 13:49

На Закарпатті судитимуть експосадовця, який незаконно передав у приватну власність заповідні землі

26 червня 2025, 13:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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ДБР повідомило про підозру експосадовцю, який незаконно передав у приватну власність заповідні землі в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області. Посадовець у 2014 році незаконно передав у приватну власність понад 2,6 га земель природоохоронного фонду в місті Ужгород.

Йдеться про ділянки, що належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.

"Виконуючи обов’язки керівника управління, посадовець підписав накази, якими фактично вивів ці землі з природоохоронного фонду. Він передав їх підставним особам під виглядом сільськогосподарських. Згодом ділянки були перепродані, а їхнє цільове призначення змінено", - йдеться у повідомленні.

Своїми діями чиновник завдав державі збитків у розмірі 1,35 млн грн. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, на Закарпатті незаконно вирубали близько 100 цінних дерев на понад 3,3 млн грн.

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