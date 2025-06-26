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26 июня 2025, 12:11

На Львовщине полицейский автомобиль сбил подростка: парня госпитализировали

26 июня 2025, 12:11
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Во Львовской области служебный автомобиль патрульной полиции сбил несовершеннолетнего пешехода. Начато служебное расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Отмечается, что авария случилась 25 июня вблизи села Красов на автодороге Киев - Чоп.

В результате наезда пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту инцидента инициировано служебное расследование. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 25 июня в Днепровском районе Запорожья произошла авария 51-летняя водитель Ford сбила 10-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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