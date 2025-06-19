У ТЦК на Львівщині помер чоловік: що відомо

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Вчора, 18 червня, у Стрийському районному ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. Попередньо, у чоловіка стався інфаркт

Про це повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

За наявними даними, ввечері 17 червня "поліція запросила" до Стрийського районного ТЦК та СП Олексія Науменка 1975 року народження. У чоловіка був відсутній військово-обліковий документ. За офіційними даними, після введення воєнного стану він не з’являвся у РТЦК та СП, а також не проходив ВЛК.

Близько 00:55 18 червня, перебуваючи у приміщенні ТЦК, чоловік поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, який перебував на чергуванні, викликав "швидку". Медики прибули через 12 хвилин, однак чоловік уже помер.

"Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків — інфаркт", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час огляду тіла померлого зовнішніх тілесних ушкоджень не виявили. За даним фактом триває службове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто. Внаслідок падіння на дорогу один із них загинув.