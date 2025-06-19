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19 июня 2025, 19:20

В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно

19 июня 2025, 19:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера, 18 июня, в Стрыйском районном ТЦК и СП скончался военнообязанный. Предварительно, у мужчины случился инфаркт

Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

По имеющимся данным, вечером 17 июня "полиция пригласила" в Стрыйский районный ТЦК и СП Алексея Науменко 1975 года рождения. У мужчины отсутствовал военно-учетный документ. По официальным данным, после введения военного положения он не появлялся в РТЦК и СП, а также не проходил ВВК.

Около 00:55 18 июня, находясь в помещении ТЦК, мужчина пожаловался на жгучую боль в области сердца. Находившийся на дежурстве военнослужащий вызвал "скорую". Медики прибыли спустя 12 минут, однако мужчина уже скончался.

"Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. Предварительная версия медиков - инфаркт", - говорится в сообщении.

Правоохранители при осмотре тела умершего внешних телесных повреждений не обнаружили. По данному факту продолжается служебное расследование.

Напомним, недавно в Киеве во время транспортировки в сборный пункт ТЦК двое мобилизованных предприняли попытку побега из авто. В результате падения на дорогу один из них погиб.

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