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17 червня 2025, 16:00

На Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єр

17 червня 2025, 16:00
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Інцидент на воді стався ввечері 15 червня на кар'єрі поблизу села Филинці Житомирського району. Хлопця врятували очевидець та надзвичайники

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Виявилося, що 18-річний юнак намагався переплисти кар'єр, але йому стало зле через холодну воду. Згодом хлопець почав тонути.

Один із очевидців кинувся на допомогу: разом вони трималися за кам’яний схил, але не змогли вибратися самостійно.

Рятувальники на човні дісталися до постраждалих та доправили їх на берег.

"Юнака, який намагався перепливти водойму, госпіталізували до місцевої лікарні з ознаками переохолодження", ― йдеться в повідомленні.

Другий постраждалий від допомоги відмовився.

Нагадаємо, минулого тижня на Житомирщині втопилися два молодики.

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