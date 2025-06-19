В реке под Львовом тонул мужчина

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Инцидент на воде произошел в Городке Львовского района. Мужчину спасли чрезвычайники

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в реке Верещица начал тонуть мужчина 1971 года рождения. Спасатели вытащили пострадавшего на берег и передали медикам.

"К счастью, все завершилось без роковых последствий", ― говорится в сообщении.